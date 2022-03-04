Hollanda'da ayın oyuncusu yine Orkun Kökçü

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un formasını giyen millî oyuncumuz Orkun Kökçü, Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayının da oyuncusu seçilmeyi başardı.

Hollanda'nın Feyenoord ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, gösterdiği performansla alkış almaya devam ediyor.

Milli oyuncumuz Kökçü, Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da ayın oyuncusu seçilmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 3 MAÇTA GOL ATTI

Feyenoord, Şubat ayı içinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken üst üste 3 maçta gol atan Orkun, 2 de asist yapmıştı.

Son 4 maçta 129 ileri pas ile tüm orta saha ve hücum oyuncularını geride bırakan Orkun Kökçü, ay içinde iki kez de maçın adamı ödülünün sahibi olmuştu.