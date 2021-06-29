Hollanda'da Frank De Boer devri sona erdi

Hollanda Futbol Federasyonu, Frank De Boer'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Hollanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Frank De Boer’la yolların ayrıldığını duyurdu.

GÖREVDEN AYRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Yapılan açıklamanın ardından Hollandalı teknik adam, "Bu göreve onur duyarak geldim. Ancak hedefe ulaşamadık, bu çok açık. Bu nedenle görevden ayrılmaya karar verdim. Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim." diyerek takıma veda etti.