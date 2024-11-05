Hollanda'da Maccabi Tel Aviv ve İsrail'e protesto: Mossad devrede

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın başka bir ülkeye alınması kararının ardından bu kez İsrail ekibi, Hollanda'da gündem oldu.

Hollanda'daki Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın perşembe günü Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın iptal edilmesi gerektiğini dile getiren broşürler hazırlarken, İsrail'in UEFA'dan atılmasını dile getirdiler.

MOSSAD GÜVENLİK İÇİN DEVREDE

Maccabi Tel Aviv, Ajax ile perşembe günü Hollanda'da oynayacağı maç öncesi artan güvenlik endişeleri nedeniyle ekstra güvenlik önlemleri alacak.

İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, artan gerginlik nedeniyle ek koruma sağlamak için takıma eşlik edecek.

STAT ÖNÜNDE PROTESTO KARARI

Filistin yanlısı aktivistler, Ajax'ın İsrail ekibi M. Tel-Aviv ile oynayacağı maçın oynanacağı perşembe günü Johan Cruyff Arena'da protesto düzenleyeceğini duyurdu.

"İSRAİL'İ ATIN, MAÇI İPTAL EDİN!"

Johan Cruyff Arena'nın çevresine "İsrail'e kırmızı kart gösterin, onları UEFA'dan atın! Bu maçı iptal edin!" yazılı broşürler yapıştırıldı.

"STATLAR SİYASET YERİ DEĞİL!"

Ajax taraftar grupları, stat içinde ve dışında siyaset yapılmayacağını, böyle bir durumda olaya müdahale edeceklerini açıkladı. Ayrıca Ajax taraftarları, Filistin yanlısı aktivistlerin broşürlerini yırttı.

Öte yandan Ajax Kulübü'nün yetkilileri, Filistin ve Lübnan bayraklarının stada alınmayacağını duyurdu.