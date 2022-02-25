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    Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı

    Brezilya ekiplerinden Bahia'nın maç öncesi takım otobüsüne saldırı gerçekleşti. Saldırı anında bazı oyuncular yaralanırken Süper Lig'in eski golcüsü Hugo Rodallega da otobüsteydi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:08
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    Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı

    Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasındaki kupa maçından önce korku dolu anlar yaşandı.

    Bahia kafilesi maç için kendi stadına giderken Fonte Nova Stadyumu'nun yakınlarında takım otobüsüne patlayıcı atıldı. Süper Lig'in eski golcüsü Hugo Rodallega da kafiledeydi.

    BAZI OYUNCULAR YARALANDI

    Otobüsün camlarında kırıklar meydana gelirken şoka uğrayan futbolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazı futbolcular fiziksel yara alırken 33 yaşındaki kaleci Danilo Fernandes'in yüzüne şarapnel isabet etti. Fernandes ve saldırıdan etkilenen diğer futbolcular yakınlardaki hastaneye götürüldü.

    Hugo Rodallega nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı #1

    Hugo Rodallega nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı #2


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