Hulk, eski eşinin yeğeni Angelo'nun hamile olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü futbolcu Hulk, eski karısının yeğeni Camila Angelo'nun hamile olduğunu duyurdu. Brezilyalı futbolcu "4. kez baba olacağım" diyerek müjdeyi takipçileriyle paylaştı.

Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile çocuk sahibi olacaklarını açıkladı.

BABA OLACAĞINI DUYURDU

Yıldız futbolcu açıklamasında, "Bugün hayatımda 4. kez bebek sahibi olacağımı sizlere açıklamak ve Tanrı'ya şükranlarımı sunmak istiyorum. Kalbim mutlulukla dolu. Şimdiden seni dört gözle bekliyoruz. Ne olursa olsun seni çok seveceğiz. Sağlıklı gel." ifadelerini kullandı.

Hulk'un eski eşi Iran Souza'dan 3 çocuğu bulunuyor. Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeniyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra oluşan tartışmalara yanıt vermiş ve Souza ile evliyken yeğeniyle bir ilişkisi olmadığını, arkadaşlığın daha sonradan aşka dönüştüğünü söylemişti.

"ESKİ EŞİMİ DEFALARCA ALDATTIM"

35 yaşındaki futbolcu, "Iran Souza ile kağıt üzerinde evli gibiydik. Onu defalarca kez aldattım. O da Hulk soyadına sahip olmaktan mutluydu. Evlilik içerisinde iki yalnız hayat yaşıyorduk ve sonunda bu evliliği bitirme kararı aldık. Camila ile iyi bir arkadaşlığımız vardı ve boşandıktan sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü." ifadelerini kullanmıştı.