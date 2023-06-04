Hulk orta sahadan frikik golü attı! Brezilya Ligi'nde Cruzerio ile Atletico Mineiro karşılaştı. Bu maçta Mineiro forması giyen Brezilyalı yıldız Hulk, orta sahadan harika bir frikik golü kaydetti.

Brezilya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde zirveyi zorlayan Atletico Mineiro ile orta sıralarda bulunan Cruzeiro karşı karşıya geldi. Estadio Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Atletico Mineiro oldu.

Siyah-beyazlı takım bu galibiyetle 17 puana yükseldi ve lider Botafogo'yu takibi sürdürdü. Ev sahibi ekip Cruzeiro ise 13 puanda kalarak 9. sırada yer aldı.

Hulk orta sahadan kaleciyi avladı

Atletico Mineiro'ya galibiyeti getiren golü ise Brezilyalı yıldız Hulk kaydetti. 36 yaşındaki futbolcu, maçın 27. dakikasında inanılmaz bir gole imza attı.

Hücum oyuncusu orta sahadan çok sert bir vuruşla kaleci Rafael'i geçerek ağları havalandırdı. Yaptığı sert vuruşlarla adından her zaman söz ettiren Hulk'un bu golü sosyal medyada büyük etkileşim aldı.