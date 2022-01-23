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    Hull City, Acun Ilıcalı ile 2'de 2

    Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, lig ikincisi Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi. Hull, Ilıcalı'nın satın aldıktan sonraki ikinci maçını da kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 15:21
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    Hull City, Acun Ilıcalı ile 2'de 2

    İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından çıktığı ikinci maçını da kazandı.

    Hull, deplasmanda lig ikincisi Bournemouth'u 1-0 yendi, puanını 29'a yükseltti.

    19. SIRAYA YÜKSELDİ

    Bir önceki maçta zirve mücadelesi veren ekiplerden Blackburn Rovers'ı 2-0 yenen ve rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Hull City, bu galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sıraya yükseldi.

    Hull City, Acun Ilıcalı ile 2 de 2 #1


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