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- Hull City, Acun Ilıcalı ile 2'de 2
Hull City, Acun Ilıcalı ile 2'de 2
Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, lig ikincisi Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi. Hull, Ilıcalı'nın satın aldıktan sonraki ikinci maçını da kazandı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 15:21
İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından çıktığı ikinci maçını da kazandı.
Hull, deplasmanda lig ikincisi Bournemouth'u 1-0 yendi, puanını 29'a yükseltti.
19. SIRAYA YÜKSELDİ
Bir önceki maçta zirve mücadelesi veren ekiplerden Blackburn Rovers'ı 2-0 yenen ve rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Hull City, bu galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sıraya yükseldi.