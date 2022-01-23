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Hull City, Acun Ilıcalı ile 2'de 2

Hull City, Acun Ilıcalı ile 2'de 2

Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, lig ikincisi Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi. Hull, Ilıcalı'nın satın aldıktan sonraki ikinci maçını da kazandı.