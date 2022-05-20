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    Hull City, Adama Traore'yi alıyor

    İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Süper Lig'den Adama Traore'nin transferi için "Neredeyse bitti" ifadesini kullandı.
    • 20.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:27
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    Hull City, Adama Traore'yi alıyor

    İngiltere Championship ekibi Hull City, kabus gibi geçen bir yılın ardından yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

    Basın toplantısında başkan yardımcısı Tan Kesler ile birlikte açıklama yapan Hull City'nin sahibi ve ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, takımın geleceği hakkında konuştu.

    Hull City, Adama Traore yi alıyor #1

    10 yaş ve altı çocuk taraftarlar, bir yetişkin eşliğinde ücretsiz maç izleyecek

    Skorer'de yer alan habere göre; ilk olarak konuşmasında Hull City'nin taraftar grubuyla ilgili açıklamalara yer veren Acun Ilıcalı, taraftarları kuzey tribününe çekmeye hazırlandıklarını duyurdu.

    Ünlü medyacı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

    Hull City, Adama Traore yi alıyor #2

    Tan Tesler: Herhangi bir bilgim yok

    Bu sezon takımın gösterdiği performansın bazı taraftarlar tarafından eleştirildiği ve bunun takım üzerindeki etkisinin nasıl olduğu sorusuna Tan Kesler, kulüpte çok fazla zaman geçirdiğini, herhangi bir bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

    Hull City, Adama Traore yi alıyor #3

    "Adama Traore transferi neredeyse bitti"

    Gelecek sezonki transferlerle ilgili de açıklama yapan kulübün sahibi Acun Ilıcalı, ilk transferi Süper Lig'den yapmaya hazırlandıklarını ifade etti.

    Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirten Acun Ilıcalı, 'Neredeyse bitti' ifadesini kullanırken ayrıca 4 futbolcuyla görüştüklerini duyurdu.

    26 yaşındaki Adama Traore, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'a transfer oldu. Malili orta saha oyuncusu, bu sezon toplamda 18 maçta forma giydi.

    Adama Traore'nin forma terlettiği maçlarda 1 gol ve 3 asisti bulunuyor.

    Hull City, Adama Traore yi alıyor #4


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