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Hull City, Birmingham'la yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı

Hull City, Birmingham'la yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı Hull City, FA Cup 3. tur maçında sahasında Birmingham'la 1-1 berabere kaldı. FA Cup'taki format gereği iki takım arasında bu kez Birmingham'ın evinde bir maç daha oynanacak.