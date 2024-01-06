Hull City, Birmingham'la yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı

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FA Cup 3. tur mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City ile Birmingham karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne olurken maçta kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Birmingham, 18. dakikada Lukas Jutkiewicz'in attığı golle öne geçti. Hull City, bu gole 87. dakikada Matty Jacob ile karşılık verdi.
Hull City'de Ozan Tufan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.
Bir maç daha yapılacak
1-1'lik beraberliğin ardından, FA Cup'taki format gereği iki takım arasında bu kez Birmingham'ın evinde bir maç daha oynanacak.
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