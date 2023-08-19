Hull City, Blackburn karşısında geriden gelip kazandı İngiltere Championship'in 3. haftasında Hull City, deplasmanda Blackburn'ü 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etti.

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İngiltere Championship'in 3. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Blackburn karşı karşıya geldi.

Ewood Park'ta Blackburn'ün ev sahipliğinde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hull City oldu.

Hull City, geriden geldi

Blackburn, maçın 74. dakikasında Sam Gallagher ile öne geçti. Hull City'nin gollerini 81 ve 88. dakikalarda Connolly attı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Hull maçtan 3 puanla ayrıldı.

Ozan Tufan maça 11'de başladı

Hull City'nin ilk golünde asisti bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri yaptı. Blackburn'de Pickering 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hull City'de Ozan Tufan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.

Art arda 2. galibiyet geldi

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Hull City, puanını 6'ya çıkardı. Blackburn ise aldığı mağlubiyetle 4 puanda kaldı.

Championship'in 4. haftasında Hull City, Bristol City'yi konuk edecek. Blackburn ise Watford'la deplasmanda karşılaşacak.