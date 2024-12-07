Son sıraya gerilediler! Hull City, Blackburn Rovers'a kaybetti

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İngiltere Championship'in 19. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Blackburn Rovers oldu.

ABDÜLKADİR, SONRADAN OYUNA GİRDİ

Blackburn'e galibiyet getiren golü 20. dakikada Sean McLoughlin kendi ağlarına gönderdi.

Hull City'de Abdülkadir Ömür 74. dakikada oyuna dahil oldu.

HULL CITY, LİGDE SON SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Hull City, 15 puanda kaldı ve ligin son sırasına yerleşti. Blacburn Rovers ise 31 puanla 6. sıraya yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Watford'u ağırlarken, Blackburn deplasmanda Sheffield Wednesday ile karşlaşacak.