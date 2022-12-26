Hull City, Blackpool ile berabere kaldı

Hull City, Blackpool ile berabere kaldı

İngiltere Championship'in 24. haftasında Hull City, sahasında Blackpool ile 1-1 berabere kalarak puanını 27'ye çıkardı.

Hull City, İngiltere Championship'te sahasında Blackpool ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hull City'nin golü Estupinan'dan geldi

Blackpool, 28. dakikada Sonny Carey ile öne geçti. Hull City, bu gole 77. dakikada Oscar Estupinan ile karşılık verdi. Blackpool'da Jordan Thorniley 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ozan ve Doğukan forma giydi

Hull City'de Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Hull City 27 puana yükseldi

Bu sonucun ardından Hull City 27, Blackpool ise 25 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Birmingham deplasmanına gidecek. Blackpool, sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.