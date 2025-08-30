Hull City, Bristol City'ye yenildi

İngiltere Championship'in 4. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Bristol City'ye konuk oldu.

Ashton Gate Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Bristol City 4-2'lik skorla kazandı.

KAZANAN BRISTOL CITY

Mücadelenin 3. dakikasında Hull City, Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti.

18. dakikada Emil Riis, Bristol City adına eşitliği sağladı. 32. dakikada Anis Mehmeti'nin golüyle Bristol öne geçti.

42. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emil Riis farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 3-1 Bristol City üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 78. dakikada Max Bird skoru 4-1'e getirdi. 90+3'te Kyle Joseph farkı ikiye indirdi ve mücadele Bristol City'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

HULL CITY, 4 PUANDA KALDI

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan John Lundstram, 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Enis Destan ise karşılaşmanın maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, 4 puanda kaldı. Bristol City ise puanını 8'e yükseltti.

İngiltere Championship'in gelecek haftasında Hull City, Swansea City deplasmanına gidecek. Bristol City, Sheffiled Wednesday'e konuk olacak.