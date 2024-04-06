Hull City, Cardiff City önünde üç golle güldü Hull City, İngiltere Championship'in 41. haftasında sahasında Cardiff City'i 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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İngiltere Championship'in 41. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

Müsabakayı konuk ekip Hull City 3-1'lik skorla kazandı.

Hull City, deplasmanda galip geldi

Hull City'e galibiyeti getiren golleri; 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho, 59. dakikada Philogene-Bidace kaydetti.

Turuncu-siyahlılarda ikinci golün asistini Ozan Tufan kaydetti. Cardiff'in tek golü 57. dakikada. Ahearne-Grant'tan geldi.

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, karşılaşmada 76 dakika süre aldı.

Hull City, 6 maç sonra kazandı

Bu sonuçla birlikte Hull City 6 maç sonra kazanarak puanını 61 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Hull City, evinde Middlesbrough'u ağırlayacak. Cardiff, Birmingham deplasmanına gidecek.