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Hull City, Cardiff City'yi mağlup eti
İngiltere Championship'in 42. haftasında Allahyar'ın gol attığı maçta Hull City, Cardiff City'yi 2-1 mağlup etti.
- 15.04.2022 - 19:27
Championship'in 42. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Cardiff City'yi konuk etti.
Karşılaşmada Hull City 2-1 galip ayrılırken golleri Allahyar ve Lewie Coyle'den geldi.
Allahyar ilk golünü attı
Cardiff City'nin tek golü ise Aden Flint'ten geldi.
Hull City'de kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ilk golünü attı.