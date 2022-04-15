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    Hull City, Cardiff City'yi mağlup eti

    İngiltere Championship'in 42. haftasında Allahyar'ın gol attığı maçta Hull City, Cardiff City'yi 2-1 mağlup etti.
    • 15.04.2022 - 19:27
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    Hull City, Cardiff City'yi mağlup eti

    Championship'in 42. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Cardiff City'yi konuk etti.

    Karşılaşmada Hull City 2-1 galip ayrılırken golleri Allahyar ve Lewie Coyle'den geldi.

    Allahyar ilk golünü attı

    Cardiff City'nin tek golü ise Aden Flint'ten geldi.

    Hull City'de kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ilk golünü attı.

    Hull City, Cardiff City yi mağlup eti #1

    Hull City, Cardiff City yi mağlup eti #2


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