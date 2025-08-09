Hull City, Coventry ile yenişemedi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in ilk haftasında deplasmanda Coventry ile golsüz berabere kaldı.

İngiltere Championship'in açılış haftasında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Coventry ile karşılaştı. The Coventry Building Society Arena'da oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. JAKIROVIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Sergej Jakirovic, Hull City ile ilk resmi maçına çıktı. LUNDSTRAM 90 DAKİKA SÜRE ALDI Hull City'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği John Lundstram, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor'dan kadroya katılan bir diğer isim Enis Destan ise müsabaka kadrosunda yer almadı. 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR Bu sonucun ardından Hull City ve Coventry puanını 1'e yükseltti. Championship'in gelecek haftasında Hull City, Oxford United'ı konuk edecek. Coventry ise Derby County deplasmanına gidecek. AVERAJLA LİGDE KALMIŞLARDI Hull City, geçen sezonun son haftasında Portsmouth ile 1-1 berabere kalarak sezonu 49 puanla 21. sırada tamamlamıştı. Kaplanlar, bu sonuçla averajla Luton Town'un üzerinde yer almış ve son anda ligde kalmayı başarmıştı. Eshspor Haberleri Bandırmaspor, Cem Tuna Türkmen ile sözleşme imzaladı

Wilfred Ndidi: Formayı görür görmez armayı öptüm

Manchester United, Altay Bayındır'la kazandı