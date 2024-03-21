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Hull City, Curaçao Milli Futbol Takımı'na yenildi

Hull City, Curaçao Milli Futbol Takımı'na yenildi Kamp yapmak için Antalya'ya gelen İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık maçında Curaçao Milli Futbol Takımı'na 1-0 mağlup oldu.