Hull City deplasmanda Burnley'e mağlup oldu

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 32. haftasında Burnley, Hull City'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lı skorla kazanmayı başardı.
Burnley'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bashir Humphreys ile 21. dakikada Zian Flemming kaydetti.
HULL CITY KÜME DÜŞME HATTINDA
Bu sonuçla puanını 64 yapan Burnley, ligdeki bir sonraki maçında Preston North End deplasmanına gidecek.
29 puanla küme düşme hattında yer alan Hull City ise Norwich City'yi konuk edecek.
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