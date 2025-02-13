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Hull City deplasmanda Burnley'e mağlup oldu

Hull City deplasmanda Burnley'e mağlup oldu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 32. haftasında konuk olduğu Burnley'e 2-0 yenildi.