Hull City deplasmanda Burnley'e mağlup oldu
Haber Merkezi

İngiltere Championship'in 32. haftasında Burnley, Hull City'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lı skorla kazanmayı başardı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bashir Humphreys ile 21. dakikada Zian Flemming kaydetti.

HULL CITY KÜME DÜŞME HATTINDA

Bu sonuçla puanını 64 yapan Burnley, ligdeki bir sonraki maçında Preston North End deplasmanına gidecek.

29 puanla küme düşme hattında yer alan Hull City ise Norwich City'yi konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor