Hull City deplasmanda Huddersfield'ı mağlup etti! Abdülkadir Ömür'den asist

İngiltere Championship'in 33. hafta mücadelesinde Huddersfield ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
John Smith's Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Hull City 2-1'lik skorla kazandı.
Hull City'e 3 puanı getirem goller; 7 ve 90+4. dakikalarda Jacob Greaves'den geldi. Greaves'in 90+4'te attığı golde asisti Abdülkadir Ömür yaptı.
Huddersfield'ın tek golü ise 90+2'de Jack Rudoni'den geldi.
Hull City'de Ozan Tufan 76 dakika sahada kalırken, Abdülkadir Ömür 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Hull City, 51 puana çıktı
Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 51'e yükseltirken, Huddersfield 34 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Southampton ile karşılaşırken, Huddersfield deplamanda Watford'a konuk olacak.
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