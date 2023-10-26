Hull City deplasmanda kazanmasını bildi

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İngiltere Championship'in 13. haftasında Hull City, Birmingham deplasmanına çıktı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 12'de Liam Delap ve 74'te Jaden Philogene-Bidace kaydetti.
Ozan ve Doğukan oynamadı
Hull City'de yedekler arasında bulunan Ozan Tufan ve Doğukan Sinik süre alamadı.
Bu galibiyetle puanını 20'ye yükselten Hull City bir sonraki karşılaşmasında Preston'u ağırlayacak.
18 puanda kalan Birmingham ise Southampton'a konuk olacak.
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