Hull City deplasmanda Sheffield United'ı yendi

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 29. haftasında Sheffield United, Hull City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Hull City'ye galibiyet golleri dakika 6'da Matty Crooks, 64 dakikada Matty Jacob ile 88. dakikada Harrison Burrows (KK) kaydetti.
PUANINI 29 YAPTI
Bu sonuçla puanını 29 yapan Hull City, ligdeki bir sonraki maçında Stoke City'yi konuk edecek.
58 puanda kalan Sheffield United ise Derby County deplasmanına gidecek.
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