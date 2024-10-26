Hull City, Derby County engelini geçemedi

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 12. hafta mücadelesinde Derby County ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
Pride Park'taki müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GALİP GELEN ÇIKMADI
Hull City, Xavier Simons ile 57. dakikada öne geçti. Derby County, 66. dakikada Dajaune Brown ile eşitliği buldu.
Hull City'de Abdülkadir Ömür, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
HULL CITY, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonucun ardından Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Tim Walter'in ekibi Hull City 14, Derby County ise 15 puana yükseldi.
Hull City, ligin bir sonraki haftasında sahasında Portsmouth ile karşılaşacak. Derby County, Stoke City deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış