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    Hull City, haftalar sonra galip

    İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Birmingham City karşısında 1-0 galip gelerek ligde 4 hafta sonra kazanmayı başardı.
    • 31.12.2022 - 09:09
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    Hull City, haftalar sonra galip

    İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Birmingham City'ye konuk oldu.

    Denk bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan 1-0'lık skorla Hull City oldu.

    Galibiyet golü Estupinan'dan

    Hull City'e galibiyeti getiren isim ise eski Denizlisporlu Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan oldu. 26 yaşındaki futbolcu, attığı bu golle ligde 10. kez fileleri sarsmış oldu.

    Hull City'de Ozan Tufan maçı yedek kulübesinde tamamlarken Doğukan Sinik, maç kadrosunda yer almadı.

    Hull City, haftalar sonra galip #1

    Hull City 4 maç sonra kazandı

    Bu galibiyetle birlikte Hull, 4 maç aradan sonra kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Birmingham City ise 32 puanda kaldı.

    Ligin 26. haftasında Hull City, Wigan ile deplasmanda karşılaşacak. Birmingham ise evinde Middlesbrough'u konuk edecek.

    Hull City, haftalar sonra galip #2

    Hull City, haftalar sonra galip #3


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