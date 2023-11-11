Hull City, Huddersfield önünde üç puanı son dakikada aldı

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İngiltere Championship 16. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Huddersfield karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Hull City, 1-0'lık skorla kazanmayı bildi.
Galibiyet son anlarda geldi
Turuncu-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Liam Delap kaydetti. Hull City'de, Milli futbolcumuz Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.
Hull City bu beraberlikle puanını 28'e yükseltirken, Huddersfield'da 14 puanda kaldı.
Hull City bir sonraki karşılaşmasında Swensea City'e konuk olurken, Huddersfield sahasında Southampton'u ağırlayacak.
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