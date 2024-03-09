Hull City ile Leicester City yenişemedi Hull City, İngiltere Championship'in 37. haftasında sahasında Leicester City ile 2-2 berabere kaldı.

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İngiltere Championship'in 37. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Leicester City karşı karşıya geldi.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maç karşılıklı gollere sahne oldu

Hull City'de Fabio Carvalho, 7. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. 16. dakikada tekrar sahneye çıkan Carvalho bu kez rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Konuk ekip 31. dakikada Jamie Vardy'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

Liam Rosenior'un öğrencileri 60. dakikada Anass Zaroury ile yeniden öne geçti.

Leicester bu gole 2 dakika sonra yine Vardy ile yanıt verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Abdülkadir ve Yunus forma giydi

Hull City'de Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester'da Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Wilfred Ndidi'ye bıraktı. Ozan Tufan ise karşılaşmada süre alamadı.

Hull City, son 4 maçında da berabere kaldı

Hull City bu sonuçla ligde oynadığı son 4 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Lider Leicester ise Sunderland galibiyeti sonrası yara aldı.

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 58 yaptı. Norwich'in kazanmasıyla birlikte ligde play-off potasının dışında kaldı. Leicester City ise 82 puana çıktı ve 3 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Coventry ile oynayacak. Leicester ise Southampton'ı ağırlayacak.