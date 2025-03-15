Hull City ile West Bromwich yenişemedi

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 38. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, West Bromwich'e konuk oldu.
The Hawthorns Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
West Bromwich'in golünü 67'de Isaac Price kaydetti. Hull City'ye beraberliği getiren golü ise 79. dakikada Abu Kamara attı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Hull City, bu sonucun ardından puanını 41 yaptı. West Bromwich, 57 puana yükseldi.
İngiltere Championship'in gelecek haftasında Hull City, Luton Town'u konuk edecek. West Bromwich, Norwich deplasmanına gidecek.
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