Hull City kritik maçta Southampton'ı devirdi

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İngiltere Championship'in 29. hafta erteleme maçında Southampton, Hull City'yi ağırladı.
Konuk ekip play-off mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Anass Zaroury ile 36. dakikada Fabio Carvalho atarken Southampton'ın tek sayısını 88. dakikada Joseph Aribo kaydetti.
Abdülkadir Ömür yerini Ozan Tufan'a bıraktı
Hull City'de milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür karşılaşmanın 63. dakikasında yerini bir diğer milli futbolcumuz Ozan Tufan'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte son 3 maçından da 2-1'lik skorla galip gelerek puanını 54 yapan Hull City ligdeki bir sonraki maçında West Bromwich Albion'ı konuk edecek.
67 puanda kalan Southampton ise Milwall'u ağırlayacak.
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