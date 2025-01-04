Hull City, Leeds United'la berabere kaldı

İngiltere Championship'in 26. hafta mücadelesinde Hull City ile Leeds United karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük skorla berabere bitti.
6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK
Hull City, 5. dakikada Abu Kamara'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Leeds, 46. dakikada Tanaka, 62. dakikada Daniel James ve 72. dakikada Joel Piroe'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Hull, 81. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro farkı 1'e indirdi. Abu Kamara, ikinci kez sahne aldı ve 89. dakikada skora eşitliği getirdi.
HULL CITY, KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKAMADI
Puanını 23 yapan Hull City, küme düşme hattından kurtulamadı. Lider Leeds ise puanını 53'e çıkardı.
Hull gelecek hafta Milwall'a konuk olacak. Leeds, gelecek hafta Sheffield Wednesday'i ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış