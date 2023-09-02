Hull City, Leicester City karşısında galip

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İngiltere Championship'in 5. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Leicester City karşı karşıya geldi.
King Power Stadyumu'nda oynanan bu kritik maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Hull City oldu.
Turuncu-siyahlı ekibe 3 puanı getiren golü ise 15. dakikada Liam Delap attı.
Yunus Akgün forma giydi
Ev sahibi Leicester City'nin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosunu kattığı milli futbolcu Yunus Akgün ilk 11'de başladığı maçta 54 dakika sahada kalırken, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik ve Ozan Tufan maçta forma giymedi.
Bu mağlubiyetle birlikte ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Leicester City 12 puanda kaldı. Hull City ise puanını 10'a çıkardı.