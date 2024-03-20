Hull City Menajeri Liam Rosenior: Fenerbahçe'yi yakından tanıyorum

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, kulübün Premier Lig'e yükselme hedefini açıkladı.
Rosenior, "Premier Lig her zaman hayalimdi. Bu hedefe ulaşmak için takımın istikrarlı olması ve formda olması gerekiyor. Championship, uzun bir maraton ve tüm engelleri aşarak Premier Lig'e çıkacağımıza inanıyorum." dedi.
"Türk futbolcular çok karakterli"
Antalya'da kamp yapan Hull City'nin teknik direktörü Rosenior, Türk futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.
Rosenior, "Onlar futbolculuktan öte çok düzgün karakterli kişiler. İyi bir uyum içinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Onları seviyorum. Abduş (Abdülkadir) yeni geldi ama takıma uyumu çok iyi. Ozan Tufan ise olağanüstü bir oyuncu. 16 aydan beri beraberiz. Takımdan ayrılan Doğukan'la da çalışmak güzeldi. Türk oyuncular futbolculuktan öte çok düzgün karakterli kişiler.
"Acun Ilıcalı bir şans"
Acun Ilıcalı'nın Hull City için önemli bir şans olduğunu belirten Rosenior, İş insanı Ilıcalı'nın futbol bilgisinin fevkalade olduğunu ve oyuncuları cesaretlendirdiğini ifade etti.
Acun ile muhteşem bir uyumumuz var. Arkadaştan öte sanki kardeşim gibi. Her zaman bizi cesaretlendiriyor, hep pozitif. Acun hayatında el attığı her işte başarılı olmuş bir isim. Burada da başarılı olacak. Çok hırslı. Hull Cityli futbolculara değer verdiğini, onların yanında olduğunu samimi olarak gösteriyor. Tabii oyuncular da bunun karşılığı olarak daha çok çalışıyor.
"Fenerbahçe'yi yakından tanıyorum"
Rosenior ayrıca, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk takımlarını da yakından takip ettiğini ve Türk futbolunu ilgiyle izlediğini dile getirdi.
Şimdilerde daha çok ilgiliyim. Fenerbahçe'yi yakından tanıyorum mesela. Acun iyi bir Fenerbahçeli. Geçen sene sezon öncesi hazırlık maçında Galatasaray'a karşı oynayıp 4-3 kazanmıştık. Galatasaray da gerçekten güçlü bir ekipti. Teknik direktörleri ve oyuncuları Avrupa seviyesinde.
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