Hull City, Millwall karşısında tek golle güldü

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İngiltere Championship'in 20. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Milwall karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.
Hull City'e 3 puanı getiren golü 5. dakikada Jaden Philoegene kaydetti.
Öte yandan turuncu-siyahlılarda Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı. Yeni transfer Abdülkadir Ömür ise süre almadı.
Hull City, puanını 45 yaptı
2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Hull City, puanını 45'e çıkardı ve 6. sıraya yükseldi. Milwall ise 33 puanda kaldı.
Hull, gelecek hafta Swansea ile karşılaşacak. Milwall ise Coventry deplasmanına gidecek.
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