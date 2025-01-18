Hull City, Milwall deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 27. hafta mücadelesinde Milwall ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
The Den'de oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Hull City oldu.
Maçtaki tek gol, 58. dakikada Jake Cooper'ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi.
HULL CITY, 2 MAÇ ARADAN SONRA GALİP
Bu sonuçla birlikte Hull City, 2 maç aradan sonra galip geldi ve küme düşme potasının bir basamak yukarısına yükseldi.
Milwall'un ise ligdeki galip gelememe serisi 5 maça yükseldi.
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