Hull City, Milwall deplasmanında kazandı

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İngiltere Championship'in 27. hafta mücadelesinde Milwall ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

The Den'de oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Hull City oldu.

Maçtaki tek gol, 58. dakikada Jake Cooper'ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi.

HULL CITY, 2 MAÇ ARADAN SONRA GALİP

Bu sonuçla birlikte Hull City, 2 maç aradan sonra galip geldi ve küme düşme potasının bir basamak yukarısına yükseldi.

Milwall'un ise ligdeki galip gelememe serisi 5 maça yükseldi.