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    Hull City, Ozan Tufan'ın golüyle 1 puanı aldı

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, konuk ettiği Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin tek golü Ozan Tufan'dan geldi.
    • 17.12.2022 - 20:23
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    Hull City, Ozan Tufan'ın golüyle 1 puanı aldı

    İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Sunderland ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Sunderland 74. dakikada Ross Stewart ile öne geçerken, Hull City bu gole 71. dakikada oyuna giren Ozan Tufan'ın 82. dakikada attığı golle karşılık verdi.

    Estupinan penaltı kaçırdı

    Hull City'de Oscar Estupinan, 49. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Sundeland'de Elliot Embleton, 59. dakikda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Hull City 26 puana yükseldi

    Bu sonucun ardından Hull City 26, Sunderland 31 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Blackpool'u ağırlayacak. Sunderland, Blackburn'u konuk edecek.

    Hull City, Ozan Tufan ın golüyle 1 puanı aldı #1

    Hull City, Ozan Tufan ın golüyle 1 puanı aldı #2

    Hull City, Ozan Tufan ın golüyle 1 puanı aldı #3


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