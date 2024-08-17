Hull City, Plymouth ile yenişemedi

İngiltere Championship'in 2. haftasında Wayne Rooney'nin yönetimindeki Plymouth ile Tim Walter'ın ekibi Hull City karşı karşıya geldi.
Home Park'ta oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Plymouth'un golünü 52. dakikada Ibrahim Cissoko kaydederken, Hull City'nin golünü 63. dakikada Lewie Coyle attı.
ABDÜLKADİR İLK 11 BAŞLADI
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.
HULL CITY, PUANINI 2'YE ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte Hull City ligin ikinci haftasını da 1 puanla geçerek toplam puanını 2'ye yükseltmiş oldu. Plymouth ise ligdeki ilk puanını almış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Plymouth deplasmanda QPR ile karşılaşırken, Hull City sahasında Millwall'ı ağırlayacak.
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