Hull City - Preston maçında gol sesi çıkmadı

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İngiltere Championship'in 35. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Preston ile karşı karşıya geldi.
Deepdale'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.
Hull City'de milli oyunculardan Abdülkadir Ömür 65. dakikada, Ozan Tufan ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.
İki takım da 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonuçla birlikte 56 puana ulaşan Hull City play-off potasındaki yerini korurken, Preston 53 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Birmingham'ı ağırlarken, Preston deplasmanda Southampton'a konuk olacak.
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