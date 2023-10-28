Hull City, Preston önünde tek golle güldü Championship'in 14. haftasında Hull City evinde Preston'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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İngiltere Championship'in 14. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Preston karşı karşıya geldi.

The NKM Stadium'da oynanan maçı Hull City 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibin golü 68. dakikada Philogene-Bidace attı. Alınan bu galibiyetle birlikte Hull City, ligde üst üste 2. maçını kazandı.

Hull City, play-off potasına girdi

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran ev sahibi ekip, play-off potasına girdi. Preston ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich ile deplasmanda karşılaşacak. Preston ise Coventry'ı evinde konuk edecek.