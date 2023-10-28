Hull City, Preston önünde tek golle güldü
ensonhaber.com

İngiltere Championship'in 14. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Preston karşı karşıya geldi.

The NKM Stadium'da oynanan maçı Hull City 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibin golü 68. dakikada Philogene-Bidace attı. Alınan bu galibiyetle birlikte Hull City, ligde üst üste 2. maçını kazandı.

Hull City, play-off potasına girdi

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran ev sahibi ekip, play-off potasına girdi. Preston ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich ile deplasmanda karşılaşacak. Preston ise Coventry'ı evinde konuk edecek.