Hull City, Queens Park Rangers'a yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 28. haftasında Hull City, Queens Park Rangers'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
QPR'ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Kenneth Paal ile 70. dakikada Koki Saito attı.
Hull City'nin tek sayısını 84. dakikada Joe Gelhardt kaydederken milli futbolcumuz Abdulkadir Ömür, maç kadrosuna giremedi.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Queens Park Rangers, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve 9. sıraya yükseldi.
Hull City ise 26 puanla küme düşme potasının bir sıra üstünde bulunuyor.
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