Hull City, Queens Park Rangers'a yenildi
Haber Merkezi

İngiltere Championship'in 28. haftasında Hull City, Queens Park Rangers'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

QPR'ye galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Kenneth Paal ile 70. dakikada Koki Saito attı.

Hull City'nin tek sayısını 84. dakikada Joe Gelhardt kaydederken milli futbolcumuz Abdulkadir Ömür, maç kadrosuna giremedi.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Queens Park Rangers, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve 9. sıraya yükseldi.

Hull City ise 26 puanla küme düşme potasının bir sıra üstünde bulunuyor.

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor