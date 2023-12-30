Hull City, sahasında Blackburn'ü mağlup etti

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Blackburn'ü ağırladı.
MKM Stadyumu'nda ev sahibi, Liam Delap'ın 11. dakikadaki ve Aaron Connolly'nin 18'deki golüyle 2 farklı öne geçti.
Konuk takımın 33'te Samuel Szmodics ve 45+3'te Harry Pickering ile bulduğu gollerin ardından ilk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Hull City gol düellosunda galip
İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, Alfie Jones'un 63'te fileleri havalandırmasıyla sahasında 3-2 galip geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Ozan Tufan 88 dakika sahada kaldı.
Blackburn'de Dominic Hyam 74. dakikada Ozan'a yaptığı müdahale sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki maç aranın ardından kazandılar
Ligde 2 maç aradan sonra kazanarak puanını 39'a yükselten Liam Rosenior'un öğrencileri yeni yılın ilk gününde Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.
Üst üste 4. yenilgisini yaşayarak 31 puanda kalan Blackburn ise aynı gün Rotherham'ı ağırlayacak.
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