Hull City sahasında, Rotherham United'ı yendi Hull City sahasında karşılaştığı Rotherham United'ı 4-1'lik skorla farklı mağlup etti.

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İngiltere Championship'te Hull City, sahasında Rotherham United ile karşı karşıya geldi. Ligin 18. haftasında oynanan maçı Hull City, 4-1'lik skorla kazandı.

Hull City 30 puana yükseldi

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tyler Mortonü, 9 ve 48. dakikalarda Jaden Philogene-Bidace ve 20. dakikada Scott Twine attı. Rotherham United'ın tek golü 59. dakikada Grant Hall'dan geldi.

Hull City'de Ozan Tufan, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City, 30 puana yükseldi. Rotherham United 12 puana kaldı.

Hull City, ligde gelecek hafta sahasında Watford ile karşı karşıya gelecek. Rotherham, bu kez Birmingham deplasmanına gidecek.