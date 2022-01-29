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    Hull City stadına Türk bayrağı asıldı

    Hull City stadına Türk bayrağı asıldı

    Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin stadının dışına Türk bayrağı astırdı. Bu kare kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 17:03
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    Geçtiğimiz hafta ünlü medya patronu Acun Ilıcalı tarafından alınan Hull City'de köklü değişiklikler göze çarpmaya devam ediyor.

    Sosyal medya ekibi ve teknik heyette değişiklikler yapan Ilıcalı, stadın dışına astırdığı Türk bayrağıyla da dikkat çekti.

    TÜRK BAYRAĞI, KCOM'DA

    KCOM Stadyumu'ndaki bu eşsiz görüntü Hull City'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Binlerce beğeni alan gönderiye özellikle Türk futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

    Hull City stadına Türk bayrağı asıldı #1

    Hull City stadına Türk bayrağı asıldı #2


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