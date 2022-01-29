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Hull City stadına Türk bayrağı asıldı

Hull City stadına Türk bayrağı asıldı

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin stadının dışına Türk bayrağı astırdı. Bu kare kulübün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.