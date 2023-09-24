Hull City, Stoke City'i mağlup etti

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İngiltere Championship'in 8. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Stoke City karşı karşıya geldi.
Britannia Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Hull City 3-1'lik skorla kazandı.
Liam Rosenior'un ekibine galibiyeti getiren goller 30. dakikada Aaron Conolly, 32. dakikada Adama Traore ve 73. dakikada Regan Slater'dan geldi.
Ev sahibi Stoke City'nin tek golünü ise 77. dakikada Andre Vidigal kaydetti.
Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ve Doğukan Sinik maçta forma şansı bulamadı.
Hull City, 15 puana yükseldi
Bu galibiyetle birlikte Hull City puanını 15'e yükseltirken, Stoke City 5 puanda kaldı. Ligin 9. haftasında Hull City sahsında Plymouth'u ağırlarken, Stoke City deplasmanda Bristol City ile karşılaşacak.