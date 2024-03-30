Hull City, Stoke City'ye mağlup oldu

ensonhaber.com
İngiltere Championship'in 39. hafta karşılaşmasında Hull City, Stoke City'yi ağırladı.
Konuk takım 69. dakikada Josh Laurent ve 90+3 dakikada Ki-Jana Hoever'ın attığı gollerle mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Milli futbolcularımız ikinci yarıda oyuna girdi
Hull City'de milli futbolcularımızdan Abdulkadir Ömür karşılaşmaya 60. dakikada dahil olurken Ozan Tufan ise 71. dakikada oyuna girdi.
Bu mağlubiyetle 58 puanda kalan Hull City ligdeki bir sonraki maçında Leeds United deplasmanına gidecek.
44 puana yükselen Stoke City ise Huddersfield Town'ı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış