Hull City, Sunderland'e mağlup oldu

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İngiltere Championship'in 24. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Sunderland karşı karşıya geldi.
MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Sunderland 1-0'lık skorla kazandı.
Sunderland tek golle kazandı
Sunderland'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Jack Clarke kaydetti. Hull City forması giyen Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.
Ayrıca Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham, Sunderland'de oynayan kardeşi Jobe Bellingham'ı izlemek için tribüne geldi.
İki takım da 36 puanda
Hull City bu mağlubiyetle 36 puanda kalırken, Sunderland'de 36'a puana çıktı.
Hull City bir sonraki karşılaşmasında yine sahasında Blackburn'ü ağırlarken, Sunderland deplasmanda Rotherham United'a konuk olacak.
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