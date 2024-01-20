Hull City, Sunderland'i yeni transferiyle devirdi

ensonhaber.com
İngiltere Championship'in 28. haftasında Sunderland, Hull City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü 71. dakikada yeni transfer Fabio Carvalho kaydetti.
Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı
Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 66 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 42'ye yükselten Hull City ligdeki bir sonraki maçında Millwall'u ağırlayacak.
40 puanda kalan Sunderland ise Stoke City'yi konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış