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Hull City, Sunderland'i yeni transferiyle devirdi

Hull City, Sunderland'i yeni transferiyle devirdi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Championship'in 28. haftasında konuk olduğu Sunderland'i yeni transferi Fabio Carvalho'nun 1-0 mağlup etti.