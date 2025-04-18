Hull City, Swansea karşısında kaybetti

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İngiltere Championship'in 43. hafta mücadelesinde Swansea ile Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.

Swansea.com Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Swansea oldu.

Maçtaki tek gol, 51. dakikada Zan Vipotnik'in penaltıdan attığı golle geldi.

HULL CITY, 20. SIRADA

Bu sonuçla birlikte Swansea, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve ligde 57 puana yükselerek 11. sırada yer aldı.

Hull City ise ligde üst üste 3. maçından galibiyet çıkaramamış oldu ve 45 puanla 20. sırada yer alıyor.