Hull City taraftarı Acun Ilıcalı'ya 'Türk Simon Cowell' diyor

İngiltere'de Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'ya taraftarlar, 'Türk Simon Cowell' lakabını taktı.

Acun Ilıcalı, İngiltete Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın almıştı. Dün kulüpten yapılan açıklamayla da iş resmiyet kazandı.

Satın alma işlemlerini tamamlayarak kulübe giden Ilıcalı, taraftarın sevinç gösterileriyle karşılaştı.

"TÜRK SIMON COWELL"

Taraftarlarla birlikte stadyumda Hull City maçlarını izleyen Acun Ilıcalı, meyvesini almaya başladı. Ülkesindeki sevdikleri kişilere lakap takmayı adet edinen İngilizler, medya patronu Acun Ilıcalı’ya da nasıl sesleneceklerini şimdiden belirlediler. İngiliz televizyoncu Simon Cowell'in ismini yan yana getiren İngilizler, Ilıcalı'ya 'Türk Simon Cowell' diye sesleniyor.

SIMON COWELL KİMDİR?

Simon Phillip Cowell, İngiliz A&R, televizyon yapımcısı, girişimci ve televizyon kişiliği olarak biliniyor. Cowell, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The X Factor, Pop Idol, American Idol ve Britain's Got Talent türü yetenek yarışmalarında jüri üyeliği yapmasıyla tanınıyor. Acun Ilıcalı da bu tarz programlar yapması nedeniyle Cowell ile benzerlik taşıyor.