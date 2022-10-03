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    Hull City taraftarı Ozan Tufan'a tepkili

    Hull City taraftarı Ozan Tufan'a tepkili

    Fatih Terim’in Acun Ilıcalı’ya “Bir dakika düşünme” tavsiyesiyle Fenerbahçe’den Hull City’e tranfser edilen Ozan Tufan, eleştirilerin odağında bulunuyor.
    • 03.10.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 16:44
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    Ozan Tufan’ın Hull City dönemi iyi başlamıştı. İlk hafta Bristol ve 4. hafta Burnley karşılaşmalarında ağları havalandırmayı başaran futbolcu, 5. hafta 5-2 kaybedilen West Bromwich maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

    Sakatlık dönüşü bir türlü form tutamayan Ozan Tufan, ardı ardına alınan 5 yenilginin 4’ünde ilk 11’de sahaya çıktı.

    Hull City taraftarı Ozan Tufan a tepkili #1

    En düşük notu aldı

    Hull City’nin kendi sahasında 2-0 kaybettiği Luton maçında Ozan Tufan, 90 dakika forma giydi. İngiliz basını, performansı için futbolcuya maçtaki en düşük not olan 4.3’ü verdi.

    Sosyal medyadan büyük tepki gören Ozan Tufan için bir Hull City taraftar medya hesabı anket açtı. Ankete katılanların yüzde 90’ı Ozan’ın performansını beğenmedi. Hull City, 5 Ekim’de Wigan'ı konuk edecek.

    Hull City taraftarı Ozan Tufan a tepkili #2

    "Bir dakika bile düşünme Ozan'ı al"

    Sezon başında Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’de ‘istenmeyen kişi’ olan ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ı 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosunda kattı.

    Ilıcalı, transfer için Fatih Terim’den refarans aldığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Ozan Tufan'ı, Fatih Terim'e sordum. Fatih Hocam, 'Bir dakika bile düşünme' dedi. Sergen Yaçın’a sordum, 'Kendi pozisyonunda Türkiye'nin en iyisi' dedi. Emre Belözoğlu’na sordum 'Müthiş bir potansiyel' dedi."

    Hull City taraftarı Ozan Tufan a tepkili #3


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