Acun Ilıca'nın satın aldığı İngiliz futbol takımı Hull City taraftarları Everton maçını Türk bayraklarıyla izledi.

Hollanda takımı Fortuna Sittard'la hayal kırıklığına uğrayan Acun Ilıcalı, İngiltere 1. Lig (Championship) ekiplerinden Hull City’yi satın almış ve Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Takımı satıl almasının ardından yeni hoca için çalışmalara başlayan Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı Şota Arveladze'ye bu görevi vermesi bekleniyor.

ACUN'A TÜRK BAYRAKLI KARŞILAMA

Hoca arayışları sürerken takım maçlarına devam ediyor.

Hull City, FA Cup maçında Everton ile karşılaştı. Ilıcalı maçı tribünden takip ederken stada girişte taraftarlarca karşılandı.

Hull City taraftarları maçı Türk bayraklarıyla takip etti ViDEO





TÜRK BAYRAKLARIYLA TEZAHÜRAT YAPTILAR

Maç sırasında tribünlerden "Acun, Acun" sloganları yükselirken Türk bayraklarının açıldığı görüldü.

Diğer yandan maçı statlarda değil de eğlence mekanlarında takip eden taraftarlar da coşkuluydu.

Toplanan taraftarların ellerinde Türk bayraklarıyla takımlarının marşlarını söyledikleri videolar sosyal medyada gündem oldu.