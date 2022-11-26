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    Hull City teknik direktöründen Ozan Tufan açıklaması

    Hull City'nin Teknik Direktörü Liam Rosenior, hakkında İtalyan kulübü Salernitana'ya transfer olacağı konuşulan Ozan Tufan hakkında konuştu.
    • 26.11.2022 - 19:58
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    Hull City teknik direktöründen Ozan Tufan açıklaması

    Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan için kulübün teknik direktörü Liam Rosenior transfer açıklamasında bulundu.

    "Ozan Tufan çalışmayı sevdiğim harika bir oyuncu"

    Ozan Tufan için İtalyan ekibi Salernitana haberlerinin çıkmasının ardından Rosenior, yaptığı açıklamada, "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Ozan'ın, olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum. İnanılmaz bir kariyeri vardı. Şu anda sürece olan bağlılığı ve benimle çalışmaya olan coşkusundan dolayı gerçekten mutluyum.

    Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama Ozan Tufan çalışmayı sevdiğim harika bir oyuncu, umarım bu mümkün olduğu uzun süre devam eder." diye konuştu.

    Hull City teknik direktöründen Ozan Tufan açıklaması #1

    "Kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti yok"

    38 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Ozan Tufan'la yaptığım son konuşma gerçekten verimli geçti. Aslında bana mesaj attı. Fitness programı üzerinde çok çalışıyor. Kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti yok." dedi.

    Hull City teknik direktöründen Ozan Tufan açıklaması #2

    19 maçta 3 gol kaydetti

    Fenerbahçe'den sezon başında Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde 19 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırdı.

    Hull City teknik direktöründen Ozan Tufan açıklaması #3


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