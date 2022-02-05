Hull City tribünlerinde Türk bayrağı

Championship'te mücadele eden Hull City'de taraftarlar tribünde Türk bayrağı açtı.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekiplerinden Hull City'nin konuğu Preston.

Ilıcalı'nın takımı aldığı günden beri Türk bayraklarıyla gösteriler düzenleyen Hull City taraftarı 30. hafta mücadelesinde de şovuna devam etti.

TARAFTARLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA TRİBÜNDE YER ALDI

Taraftarlar maç öncesi tribünde Türk bayraklarıyla coşkulu anlar yaşadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)